ФАС утверждает, что торговые сети по собственной инициативе снизили наценки на социально-значимые товары

Федеральная антимонопольная служба утверждает, что торговые сети по собственной инициативе снизили наценки на социально-значимые товары. В среднем с 22% до 14%. Об этом сообщил руководитель ведомства Максим Шаскольский в интервью RTVI.

Летом ФАС провела проверки в крупных торговых сетях. В итоге вынесены предупреждения руководству Магнита и Пятерочки в связи с завышением цен на продукты в Подмосковье.