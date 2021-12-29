Прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении Сергея Аксенова и Натальи Поклонской

Прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении высокопоставленных чиновников Крыма, в том числе, главы республики Сергея Аксенова и бывшего прокурора Натальи Поклонской. Их обвиняют в государственной измене, а также в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Наталья Поклонская сейчас посол России в Кабо-Верде. Ранее она заявляла, что продолжит свою дипломатическую работу даже в том случае, если украинский десант или спецназ США решат ее выкрасть и увезти из Кабо-Верде.