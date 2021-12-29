В Константиновском дворце в Стрельне начались переговоры Путина с Лукашенко

В Константиновском дворце в Стрельне начались переговоры президента России Владимира Путина с белорусским руководителем Александром Лукашенко. По сообщению белорусской стороны, будут обсуждаться актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. После этого Путин и Лукашенко планируют сыграть в хоккей

Это уже шестая встреча с Лукашенко с начала года. Все они проходили на российской территории, — отмечает ТАСС.