Россия готова увеличить объемы поставок газа в Европу, — сказал вице-премьер Александр Новак. В интервью телеканалу РБК он пояснил, что это возможно при условии долгосрочных контрактов. Однако отказ от подобных соглашений, считает Новак, может привести к кризису.

Вице-премьер предупреждает, что Европе грозит еще больший дефицит газа. Причина в том, что там не ведется разработка новых месторождений.

На прошлой неделе стоимость газа в Европе поднималась выше 2 тысяч долларов за тысячу кубометров. Некоторые западные политики считают, что Россия причастна к этому кризису. В Москве обвинения отвергают.