Смертную казнь могут вернуть в России, — допускает глава Конституционного суда Валерий Зорькин. Об этом он пишет в своей новой книге, которая была накануне опубликована на сайте инстанции. О позиции Зорькина, на которую обратила внимание газета «Коммерсантъ».

В России смертная казнь не отменена, однако уже почти четверть века действует мораторий на ее применение. Эксперты считают маловероятным возвращение к этой мере.