Российский президент внес в Госдуму законопроект, на основании которого могут лишить гражданства

Граждане, совершившие террористический акт, принимавшие участие в захвате заложников, создавшие незаконное вооруженное формирование или имевшие отношение к производству и сбыту наркотиков могут в первую очередь лишиться российского паспорта, говорится в проекте закона. Однако на этом перечень преступлений, которые могут стать основанием для аннулирования гражданства не заканчивается. При этом не будет иметь значения, когда именно был нарушен закон.

Согласовывать же решение о прекращении гражданства придется лично с президентом России. В документе также устанавливается десятилетний срок, по окончании которого нельзя будет принять решение о прекращении гражданства при выявлении нарушений, допущенных в процессе его выдачи. Несмотря на то, что президентский законопроект уже внесен в Государственную Думу, до сих пор не понятно, о каких именно россиянах идет речь: о тех, кто получил гражданство при рождении или тех, кто приобрел его позднее.

Как пояснил «Эху» первый зампред думского комитета по законодательству, единоросс Даниил Бессарабов, документ будет дорабатываться при обсуждении. Бессарабов также отметил, что законопроект надо будет обсудить не только в Парламенте, но и с представителями всех регионов России. В свою очередь председатель думского комитета по делам СНГ, член КПРФ Леонид Калашников, который принимал участие в разработке документа, высказал агентству ТАСС уверенность в том, что документ будет полностью принят уже в начале будущего года.

Документ также упрощает требования для получения гражданства для 20 категорий лиц, и расширяет полномочия главы государства по определению людей, которые имеют право на упрощенное на упрощенное приобретение российского гражданства.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов полагает, что в дальнейшем лишать гражданства смогут и по праву рождения. Венедиктов добавил, что нужно следить пристально за этим законопроектом пристально.