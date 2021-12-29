Мосгорсуд сегодня принял решение о ликвидации правозащитного центра «Мемориал»

На вынесение решения потребовалось около получаса. Предсказуемым назвал сегодняшнее решение судьи Казакова адвокат правозащитного центра Илья Новиков. Он уверен, что сегодняшнее решение Мосгорсуда в будущем будет изучаться внимательно и пристрастно. Судья Михаил Казаков поддержал позицию прокуратуры, обвиняющей «Мемориал*» в грубом и систематическом нарушении закона об иноагентах, а также в оправдании экстремизма и терроризма. Многие, как те, кто пришёл к зданию суда поддержать организацию, так и сами адвокаты, почти не надеялись на иной вердикт. Несколько десятков человек на протяжении всего заседания стояли на улице в ожидании вердикта: в зал их не пустили. Журналистам разрешили наблюдать за заседанием только из соседнего здания, где организовали импровизированный пресс-центр. Голоса судьи и других участников процесса были слышны плохо. Но даже несмотря на это позиция прокуратуры прозвучала сегодня предельно ясно: «Мемориал*» формирует негативный образ российской судебной системы, называя часть осуждённых политическими заключёнными. Представители истца в ходе заседания сравнивали происходящее с давлением советских властей на диссидентов и называли преследование политическим.

В руководстве правозащитного центра не сомневаются в политической подоплеке подобного решения. Там добавили, что намерены продолжить работу до вступления в силу решения Мосгорсуда.

Накануне Верховный суд России принял решение о ликвидации международного историко-просветительского общества «Мемориал*». Его, как и правозащитный центр, прокуратура обвиняла в нарушении закона об иностранных агентах. В обоих случаях эти организации выступали как раздражитель властей, — считает политолог Станислав Белковский. Он полагает, что деятельность обеих структур «Мемориала*» не вписывается в политическую модель руководства страны. Белковский напомнил, что президент Владимир Путин регулярно говорит об отсутствии страшных периодов в истории России. Российские власти считают международное общество «Мемориал*» и одноименный правозащитный центр иностранными агентами.

С критикой решения Верховного суда о ликвидации международной организации уже выступили западные политики и лидеры. Также в поддержку «Мемориала*» выступали деятели культуры, общественные активисты. Буквально час назад публикация со словами поддержки в адрес российских правозащитников появилась в Instagram известной английской группы Pet Shop Boys

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.