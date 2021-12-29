Российские государственные органы и компании потратили не менее 8 миллиардов рублей на подготовку к Новому году, — сообщает «Новая газета». Она проанализировала предновогодние госзакупки. Почти половина суммы потрачена на украшение городских территорий, еще около двух миллиардов власти потратили на подарки самим себе, то есть, на закупку сувениров. При этом журналисты газеты не обнаружили новогодних контрактов у Сбера, «Роснефти» и «Аэрофлота».