Российские государственные органы и компании потратили не менее 8 миллиардов рублей на подготовку к Новому году, — сообщает «Новая газета». Она проанализировала предновогодние госзакупки. Почти половина суммы потрачена на украшение городских территорий, еще около двух миллиардов власти потратили на подарки самим себе, то есть, на закупку сувениров. При этом журналисты газеты не обнаружили новогодних контрактов у Сбера, «Роснефти» и «Аэрофлота».
Самое обсуждаемое
+ Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина Россию нельзя победить, её можно только развалить изнутри, – что благополучно было сделано в 1990-е годы, когда разваливали Советский Союз. Изнутри! А кто это делал? Те, кто обслуживали другие, чужие интересы, не связанные с интересами русского и других народов Российской империи…
Россию пугает не демократия в соседней стране, а тотальный отход от нее Формулировка президента России предельно недвусмысленная: «Вы должны дать гарантии, и немедленно — сейчас. А не забалтывать десятилетиями». Если кто-то хотел доказательств, что это не блеф – вот они. Многолетнего ожидания ответа под аккомпанемент расширения НАТО больше не будет…
Григорий Охотин: Мемориал закрывают за список современных политзаключенных Будет интересно посмотреть на реакцию ПАСЕ и Совета Европы на решение суда ликвидировать «Мемориал» за работу, основанную на этой резолюции. Особенно интересно — в контексте нового витка геополитического противостояния…