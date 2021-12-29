По данным польских властей, более 23 тысяч белорусских граждан попросили в Польше убежище с августа прошлого года. Белорусы просят о помощи и защите от политических репрессий, они прибывают в Польшу почти ежедневно, — заявил министр-координатор польских спецслужб Станислав Жарын. Он подчеркнул, что Польша, как и любое другое государство, должна проводить свою миграционную политику, нелегальной массовой миграции нет и быть не может.