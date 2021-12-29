Ректор Московской Высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев снова находится в СИЗО «Матросская Тишина». Вчера вечером его доставили из гражданской больницы по требованию следователя, — рассказал ТАСС представитель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Хуруджи. Зуев находился в больнице с середины прошлой недели.