Президент России Владимир Путин предложил изменить закон о гражданстве. Он внес в Госдуму соответствующий законопроект. В частности, вводится понятие прекращения гражданства. Лишить приобретенного гражданства можно будет за тяжкие преступления, среди которых, в частности, преступления против государства – организация массовых беспорядков, госизмена и шпионаж.

Одновременно расширен список категорий лиц, которые смогут получить гражданство по упрощенной процедуре