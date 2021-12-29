Россияне, по данным социологов, стали бояться противокоронавирусных мер больше, чем самой пандемии

Люди опасаются введения запретов, а также обязательной вакцинации и недопуска в общественные места без QR-кодов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные агентства КРОС. Фобия заняла лидирующие позиции сразу в 70 регионах страны, а еще в более чем 10 вошла в три самых распространенных. Как отмечают аналитики, только в Дагестане, Ингушетии и на Чукотке эти опасения ушли на второй план. При этом еще год назад неоспоримым лидером среди страхов был риск заразиться коронавирусом. Далее в рейтинге идет непосредственно иммунизация от опасной инфекции, тройку замыкает тревога из-за роста жестоких преступлений и высокий уровень инфляции в стране.

При этом коронавирусные ограничения и увеличение цен пугали россиян на протяжении всего этого года, а вот преступления волновали их только в третьем квартале. Эксперты отмечают, что это может быть связано со стрельбой в Пермском университете и рядом других резонансных убийств.

Агентство составляет рейтинг на основе совокупного показателя упоминания проблемы в СМИ, а также отклика граждан в социальных сетях.