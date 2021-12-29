Институт прекращения гражданства планируют ввести в России

Соответствующий законопроект внес в Госдумы президент Владимир Путин. В тексте говорится также о расширении оснований для лишения российского паспорта. Речь идет, в частности, о преступлениях террористической направленности и против государства. Там также отмечается, что такая мера коснется тех, кто приобретал гражданство Российской Федерации, но не оговаривается, имеется ли в виду гражданство по рождению.

Первый зампред думского Комитета по законодательству, член фракции «Единая Россия» Даниил Бессарабов, сказал «Эху», что законопроект еще предстоит дорабатывать на обсуждениях в Думе. В Совете Федерации сказали, что законопроект будет рассмотрен в весеннюю сессию. Там подчеркнули, что он соответствует конституции. Между тем в статье 6 говорится, что гражданин России не может быть лишен гражданства или права изменять его.