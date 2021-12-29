Полиция Дагестана ищет злоумышленника, который поджег автомобиль ведомства в городе Дагестанские огни. Это произошло в ночь на понедельник, но стало известно лишь сегодня. Пострадали два легковых автомобиля, — рассказали в мэрии города агентству «Интерфакс». По словам силовиков, неизвестный подъехал к стоянке на велосипеде. Его зафиксировали камеры видеонаблюдения. Официально в МВД случившееся пока не комментировали.