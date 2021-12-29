Мосгорсуд принял решение о ликвидации правозащитного центра «Мемориал»

Московский городской суд удовлетворил иск столичной прокуратуры о ликвидации правозащитного центра «Мемориал*». «Суд решил: исковое заявление прокурора Москвы — удовлетворить, ликвидировать правозащитный центр «Мемориал*»», — огласил решение судья Михаил Казаков в среду.

Адвокаты правозащитного центра «Мемориал*» (признан в РФ НКО-иноагентом) подадут жалобу на решение Мосгорсуда ликвидировать организацию. Об этом журналистам сообщила адвокат Мария Эйсмонт, которая представляет интересы «Мемориала*». «Мы обязательно обжалуем это решение, как только получим его полный текст. По закону у нас есть 30 дней для подачи жалобы», — сказала адвокат, отметив, что готова обращаться как в апелляционную, так и надзорную инстанции, а после этого обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.