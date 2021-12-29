В России планируют ввести институт прекращения гражданства, а также подготовить перечень оснований для этого, — следует из законопроекта, который внес в Госдуму президент Владимир Путин. В частности, расширяется список преступлений, на основании которых могут лишить российского паспорта тех, кто был ранее принят в гражданство, — передает агентство ТАСС со ссылкой на текст документа. В то же время агентство подчеркивает, что это не распространяется на граждан России по рождению.

Между тем, в пояснительной записке к тексту законопроекта говорится, что прекращение гражданства Российской Федерации за преступления будет согласовываться с президентом. Идет ли речь о тех, кто получал российское гражданство не по рождению, в этой части документа не уточняется.

Между тем в статье 6-й российской Конституции отмечается, что гражданин не может быть лишен своего гражданства или права изменить его.