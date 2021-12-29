Адвокат, заслуженный юрист РФ Генри Резник будет добиваться отмены решения Верховного суда о ликвидации «Мемориала»*. Как заявил он в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», «под этим делом очень мощная политическая подкладка». «Мы не дети и понимаем прекрасно – все-таки это иск генерального прокурора. Причем он, видимо, вынашивался какое-то определенное время. В общем, ожидания были больше пессимистические. Но мы их преодолевали, потому что все-таки рассчитывали на то, что решение суд примет по закону. Но он принял его не по закону, а исходя из других соображений. Мне грустно, что такое решение состоялось. Но будем сражаться дальше», — сказал Резник. Он считает, что «Мемориал»*, как и другие организации, пал жертвой обострения международной обстановки". «Именно в последние годы началась эта вакханалия. На встрече с президентом Владимиром Путиным как член Совета по правам человека я предварил разговор о законе об иностранных агентах, абсолютно дефектном, такой фразой, что если все-таки существует у власти такой посыл, что сейчас фактически мы враждебны всему миру, а мир враждебен нам, то все рассуждения оказываются просто-напросто бессмысленными. Президент это опроверг. Но у меня складывается стойкое впечатление, что сейчас можно повторить то, что говорил Александр III, что «у России два союзника – это армия и флот», — отметил Г.Резник. С его точки зрения, через ликвидацию «Мемориала»* «власть дает мощный сигнал власть гражданскому обществу: «Ничего независимого мы не потерпим. Ни в оппозиционной деятельности, ни в крупном бизнесе, ни в прессе, ни в правозащите». «Сейчас идет сейчас сакрализация государства, которое должно все контролировать. И вообще мы приближаемся к СССР лайт», — заключил Резник.

Решение властей ликвидировать «Мемориал»* связано с тем, что он «зовет Россию и ее народ к покаянию». Такое мнение выразил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» писатель Станислав Белковский. «Прокурор изложил вчера позицию Владимира Путина достаточно внятно и выпукло, даже если непосредственно с президентом этот текст не согласовывался. Он сказал, что «Мемориал»* вреден потому, что зовет Россию и ее народ к покаянию, а мы должны быть обуреваемы гордыней, потому что только гордыня позволит нам вести танки куда угодно и чувствовать себя на хозяйской циновке. Поэтому все, что зовет Россию к покаянию, должно быть запрещено», — пояснил эксперт. Белковский считает, что «именно поэтому, с точки зрения Путина, в российской истории нет черных пятен и периодов, а есть лишь отдельные проблемы, недостатки и перегибы на местах, к которым относится, в частности, сталинский ГУЛАГ». «Но наша история – это абсолютно светлое пространство. И, естественно, все нам страшно завидовали, ненавидели по этой причине, хотели уничтожить и расчленить. Эти попытки продолжаются. И всемирное историческое значение Путина состоит в том, что он положил им конец – спас Россию от распада и уничтожения, снова сделал ее ключевой мировой державой, а, главное, показал путь другим странам. Такая позиция страшно популярна», — отметил он. Белковский также добавил, что триггером решения о ликвидации «Мемориала»* была деятельность организации на Кавказе. «Тут след тянется к одному из главных гуманистов наших времен – Рамзану Ахматовичу Кадырову, да продлит Господь его дни. И, конечно, я приношу ему извинения, если говорю что-то не то. Превентивно», — заключил он.

29 декабря Верховный суд России ликвидировал международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал»*. Генпрокуратура настаивала, что организация неоднократно нарушала закон об иноагентах. На одном из заседаний прокурор Алексей Жафяров обвинил «Мемориал»* в спекуляции на теме репрессий. «Почему сейчас мы, потомки победителей, вынуждены наблюдать за попытками реабилитации изменников родины и нацистских пособников. Наверное, потому что за это кто-то платит. И вот эта подлинная причина того яростного неприятия, с которым открещивается «Мемориал»* от статуса иностранного агента», — заявил он. Против ликвидации выступали лауреаты Нобелевской премии мира: бывший президент СССР Михаил Горбачев и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, а также многие деятели науки и культуры.

* * "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.