Трудовые мигранты в России с сегодняшнего дня будут получать патенты на работу нового образца. Это будут небольшие карточки с электронным чипом. На носитель информации будут записаны некоторые данные владельца карты, в том числе отпечатки пальцев. Таким образом иностранцы, прибывающие в Россию, будут проходить дактилоскопию и фотографирование.

Экономист Сергей Алексашенко отметил в эфире Эха, что в России наблюдается дефицит трудовых ресурсов. В ближайшем будущем, по мнению Алексашенко, Россия не сможет обойтись без трудовых мигрантов.