Прения сторон проходят в Мосгорсуде по иску о ликвидации правозащитного центра «Мемориал»

Прения длятся почти два часа. Судья Михаил Казаков удалился в совещательную комнату для принятия решения.

Прокуратура продолжает твердить, что правозащитная организация грубо и систематически нарушает закон об иностранных агентах и оправдывает экстремизм. Как утверждает надзорное ведомство, «Мемориал*», признанный иноагентом, формирует негативное восприятие российской судебной системы, составляя и публикуя списки осуждённых, которых называет политзаключёнными. Обвинение считает, что среди прочего правозащитный центр «поддерживает протесты, направленные на дестабилизацию страны». «Мемориал*» также нарушает права граждан, в том числе ограничивает свободный доступ к информации, и пренебрежительно относится к Конституции России, добавил прокурор. Ликвидация, по его словам, — соразмерная нарушениям мера. Тем временем защита называет обвинения необоснованными. Адвокаты отметили, что формулировки в иске прокуратуры почти аналогичны тем, которые использовались советскими властями против диссидентов. По словам представителей «Мемориала*», требования надзорного ведомства имеют ярко выраженный политический характер. Государство не желает, чтобы россияне знали о репрессиях, изучением которых занимается правозащитный центр, утверждают адвокаты. Они добавили, что так называемая справка об исследовании, лёгшая в основу иск как доказательство оправдания «Мемориалом*» экстремизма и терроризма, выдана некомпетентными людьми, которых обвинение упорно называет экспертами.

Накануне Верховный суд России по требованию Генпрокуратуры принял решение о ликвидации международного историко-просветительского общества «Мемориал*». Российские власти считают его и одноименный правозащитный центр иностранными агентами.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.