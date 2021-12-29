Соратник Навального назвал глупостью заявление Явлинского о том, что «Мемориал» уничтожило «Умное голосование»

Соратник Алексея Навального Руслан Шаведдинов назвал глупостью и самопиаром заявление основателя партии «Яблоко» Григория Явлинского о том, что ликвидация «Мемориала*» связана с агитацией «Умного голосования» за КПРФ. Об этом Шаведдинов сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Что касается того, что мы призывали голосовать за коммунистов и сталинистов, получилась интересная ситуация. Явлинский говорит, что «вы, поддерживая коммунистов, уничтожили «Мемориал*». При этом вчера депутаты фракции КПРФ в Госсовете республики Коми выпустили официальное заявление от партии, что они не согласны с этим решением и требуют его отменить, потому что считают его давлением на гражданское общество и политическим преследованием. То есть все понимают, что беспредельная ситуация происходит с «Мемориалом*». И КПРФ в итоге осуждает разгром «Мемориала*», а Явлинский на разгром «Мемориала*» отвечает, что это «Умное голосование» его уничтожило. Это глупость и очевидная попытка хоть как-то напомнить о своем существовании и попасть в заголовки», — отметил оппозиционер. Шаведдинов считает, что не стоит «всерьез не обращать внимания на любые заявления партии «Яблоко». «Потому что во всех ее неудачах всегда виновны мы», — заключил он.

Ранее Явлинский связал намерение Генпрокуратуры ликвидировать общество «Мемориал*» с тем, что на прошедших выборах при поддержке «Умного голосования» Алексея Навального коммунисты увеличили свое присутствие в Госдуме. По мнению основателя «Яблока», «тем самым власти получили сигнал о приемлемости для общества усиления репрессий и о том, что они при этом не встретят осмысленного ответа, поскольку от остатков здравого смысла отказались даже те, кто как бы призван его отстаивать».

Политик считает, что «именно массовая агитация за коммунистов по списку «Умного голосования» шумной частью политически активной интеллигенции и поддержка коммунистов теми, кто нередко выступает от имени инициатив «Мемориала*», предоставили Кремлю карт-бланш — принять решение и выполнить давнее и очень настойчивое пожелание компартии ликвидировать организацию».

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.