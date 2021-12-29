Руководство Москвы предложило горожанам выбрать название для трех десятков улиц и станций метро. Голосование запущено на портале «Активный гражданин», — рассказал мэр Сергей Собянин. Там же размещена интерактивная карта.

Большинство улиц и станций метро расположены на юго-западе и юге столицы, несколько — в Новой Москве. Как долго продлится голосование, пока не уточняется.