Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против двух телеканалов. Глава государства запретил вещание телеканалов «Первый независимый» и Ukrlife.tv. Они принадлежат депутаты Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестору Шуфричу. Сам он сказал, что намерен оспаривать введенные санкции. В том числе и за рубежом.

В начале года Зеленский ввел подобные меры в отношении трех украинских телеканалов – «112.Украина, NewsOne и ZIK, которые принадлежат также депутату от оппозиции Тарасу Козаку.