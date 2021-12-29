Россияне стали чаще бояться введения цифровых кодов, чем коронавируса, — пишет газета «Коммерсантъ». Согласно исследованию, которое провело агентство «Крос», страхи, вызванные инфляцией и ростом преступности в сознании сограждан остались далеко позади. Боязнь запрета посещать общественные места без QR-кодов и принудительная вакцинация оказались на первом месте среди жителей 70 российских регионов.

Только в Дагестане и Ингушетии, а также на Чукотке, страх перед кодами уступает место другим тревогам, — отмечает издание. Самые тревожные граждане, по данным исследователей, живут в Москве, Санкт-Петербурге и Вологодской области. Чаще всего они опасались в уходящем году коронавируса и инфляции.