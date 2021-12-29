Семеро туристов запросили помощи в горах Кабардино-Балкарии. Они прислали сообщение со своими координатами. На помощь уже выдвинулись спасатели, — сообщили в управлении МЧС по республике. По их словам, все члены группы приехали в регион из Московской области. Что именно произошло в горах, пока неизвестно.