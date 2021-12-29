В России выявлено 21 119 случаев коронавируса

В России за минувшие сутки было зафиксировано чуть более 21 тысячи новых случаев коронавируса. Это почти на 800 меньше, чем накануне. Шестой день подряд смертность от инфекции держится ниже тысячи. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки скончались 932 человека.

Всего, по официальным данным, с начала пандемии в России заболели почти 10 с половиной миллионов человек. Свыше 300 тысяч скончались.