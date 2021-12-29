Прокуратура обвинила правозащитный центр «Мемориал*» в непрозрачной финансовой деятельности. Об этом представитель ведомства сказал в Мосгорсуде в ходе прений по иску о ликвидации организации. По мнению обвинителя, подобный шаг будет соразмерной мерой с целью соблюдения прав граждан и интересов государства.

Представители Мемориала* в свою очередь считают, что процесс носит ярко выраженный политический характер. Судья Михаил Казаков рассматривает иск прокуратуры Москвы. Российские власти считают правозащитный центр «Мемориал*» иностранным агентом.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.