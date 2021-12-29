Актер и политик Арнольд Шварценеггер официально развелся с женой. О расставании пара объявила еще в 2011 году, однако сразу оформить документы не получилось. Дело в том, пишет интернет издание TMZ, что бракоразводный процесс был связан с разделом имущества, которое насчитывает почти 400 миллионов долларов. В результате после 10,5 лет судебных тяжб все было поделено почти пополам.

Голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии женился на тележурналистке Марии Шрайвер в 1986 году. У них четверо детей. Когда супруга Шварценеггера сообщила о разводе, пара уже несколько месяцев не жила вместе. Причиной же, по ее словам, стали некие непримиримые разногласия. Позднее пресса писала, что на самом деле у актера был роман с домработницей, которая впоследствии родила от него сына Джозефа.

Ни сам актер, ни его бывшая жена ситуацию пока не комментировали.