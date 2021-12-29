В мире, по данным ВОЗ, за неделю число заразившихся коронавирусом выросло на 11%

Медики сообщают, что с 20 по 26 декабря во всем мире тест на ковид оказался положительным у почти 5 миллионов человек. Скончались за аналогичный период более 44 тысяч. Во Всемирной организации здравоохранения связывают это с распространением нового омикрон-штамма коронавируса. Больше всего заболеваемость выросла на американском континенте – на 40%. Далее в еженедельном отчете организации следуют Великобритания, Франция и Италия. Число выявленных случаев растет и в Африке, медики сообщают, что там наблюдается также резкий скачок показателей смертности – почти на 80%. В связи с этим эпидемиологи говорят, что омикрон-штамм очень опасен, так как его распространение происходит в два-три раза быстрее, чем у предшественника «дельты». Новая мутация уже стала доминирующей в Соединённых штатах и Великобритании.

В России, по данным Минздрава, новую вариацию коронавируса обнаружили лишь у нескольких десятков человек. Всего же вчера оперативный штаб по борьбе с ковидом зафиксировал 22 тысячи случаев заражения опасной инфекцией.