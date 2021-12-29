Законопроект о гражданстве внес сегодня в Госдуму президент России Владимир Путин

Документ предполагает сокращение требований двум десяткам категорий лиц при приеме в гражданство. Кроме того, как обращает внимание агентство ТАСС, вместо отмены решения о приеме в российское гражданство вводится институт его прекращения. В частности, такую меру предполагается использовать в случае тяжких преступлений против государства, — говорится в документе.