Прения сторон начались по иску о ликвидации правозащитного центра «Мемориал»

Представитель прокуратуры в ходе сегодняшнего выступления вновь говорил, что в материалах организации находили оправдание терроризма, а люди, которых признавали политическими заключенными, проходили по делу о шпионаже. По его словам, такая практика формирует негативное отношение к судебной системе. Иск московской прокуратуры сейчас рассматривает судья Михаил Казаков.

Накануне Верховный суд России постановил ликвидировать международное историко-просветительское общество «Мемориал*». Прокуратура обвиняла организацию в нарушении закона об иностранных агентах. Политолог, глава холдинга Минченко «Консалтинг», Евгений Минченко заметил в эфире «Эха», что сейчас у власти находятся люди, которые воспитывались в марксистско-ленинской идеологии. В то же время Минченко отметил, что уровень общественного негодования по поводу действий властей в адрес Мемориала* оказался не очень высоким и не сильно резонансным.

Российские власти считают историко-просветительское общество «Мемориал*», а также одноименный правозащитный центр иностранными агентами.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.