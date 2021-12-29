В Москве в новогоднюю ночь ограничат движение транспорта. Это связано с запуском фейерверков. Как предупредили в Госавтоинспекции, для этого перекроют некоторые улицы в центральной части города, в том числе, Кремлевскую и Москворецкую набережные, Варварку, Ильинку, Большой Москворецкий спуск. После полуночи будет ограничено движение на юго-западе столицы по улице Кадырова.

Тем временем в МЧС России напомнили, что обычные горожане смогут запускать фейерверки и салюты в новогоднюю ночь на специальных площадках. В городе будут оборудованы 62 подобные территории.