Число случаев заражения коронавирусом в мире, по данным ВОЗ, выросло за прошлую неделю на 11%. Всего заболели почти пять миллионов человек. Эксперты организации отметили резкий рост, почти на 40%, в Америке. В то же время заболеваемость снизилась в Юго-Восточной Азии.

Представители ВОЗ предупреждают о высоком риске из-за новой мутации вируса, которую ранее назвали омикрон.