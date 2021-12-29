Прокуратура Московской области проверяет информацию о том, что в Дубне замерз насмерть 11-летний ребенок. Его тело обнаружили на улице. Как пишет пресса, подросток ездил в школу на специальном социальном автобусе, поскольку он был ребенком с особенностями развития. Однако в минувший понедельник он случайно сел в другой автобус, а когда понял, что едет не туда, вышел и пошел обратно пешком.

Почти сутки, как передает агентство «Москва», школьника искали волонтеры.