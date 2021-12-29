Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о гражданстве России. Документ предлагает расширить полномочия главы государства по категории тех, кто имеет право на упрощенное приобретение гражданства. Прежде всего речь идет о гражданах бывшего Советского Союза и их детях, а также тех, кто имеет близких родственников в России.

Согласно статистике МВД, с начала года российский паспорт получили больше 650 тысяч иностранцев, это на сто тысяч больше, чем в прошлом году. В самом министерстве говорили, что большая часть желающих получить российское гражданство это жители юго-востока Украины.