На процессе по иску прокуратуры о ликвидации правозащитного центра Мемориал* начались прения сторон, — передает корреспондент «Эха». Непосредственно в зал заседания журналистов не пустили. Они наблюдают за происходящим из соседнего здания Мосгорсуда, где оборудован зал для трансляций. В самой инстанции объяснили это необходимостью соблюдать противокоронавирусные ограничения.

Прокуратура Москвы требует закрыть правозащитный центр из-за нарушения закона об иностранных агентах. Кроме того, представитель ведомства в ходе одного из предыдущих заседаний говорил о наличии в действиях правозащитников оправдания терроризма и экстремизма. В самом Мемориале* претензию отвергают. Российские власти считают правозащитный центр иностранным агентом

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.