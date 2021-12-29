Трудовым мигрантам в России с сегодняшнего дня будут выдавать патенты на работу с электронным чипом. В нем, помимо фотографии, будут содержаться данные об отпечатках пальцев владельца карты. Как рассказали в управлении МВД по вопросам миграции, несмотря на ограничения из-за пандемии коронавируса, количество оформленных патентов на работу в стране значительно увеличилось. Всего с начала года их было выдано почти в два раза больше, чем в прошлом году. В количественном выражении это свыше двух миллионов патентов.