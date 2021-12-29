Знаменитый американский киноактер Арнольд Шварценеггер официально развелся с Марией Шрайвер. Это произошло спустя 10 лет после того, как пара объявила о расставании. Все это время, как пишет американское интернет-издание ТМZ, длились судебные разбирательства. Это было связано с тем, что бывшие супруги пытались урегулировать спор о разделе имущества. В результате активы на 400 миллионов долларов поделили примерно поровну.

Брак Шварценеггера и Шрайвер продлился 25 лет. Причиной развода стали сообщения в прессе, что у Шварценеггера есть сын от домработницы. В официальном браке у актера и бывшего губернатора Калифорнии четверо детей.