В руководстве Европейского союза считают неприемлемыми ряд требований России к НАТО

Глава европейской дипломатии Жозеп Борель посетовал, что Кремль ведет переговоры по архитектуре европейской безопасности без участия представителей Европейского союза. Он пояснил, что вопрос вступления в НАТО – это суверенно право каждого государства. По его словам, вопрос, который стоит на повестке грядущей встречи, касается не только США и России. Два игрока, которые между собой делят сферы влияния – так дипломат охарактеризовал ситуацию вокруг новостей о переговорах. Накануне стало известно, что в Белом доме планируют провести встречу с Москвой по ситуации вокруг Украины 10 января. Вашингтон готовится к диалогу на фоне предложенных Кремлем гарантий безопасности на западной границе. Одним из пунктов этого документа является предоставление закреплённых на бумаге требований нерасширения Североатлантического альянса на территорию Украины. Президент Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что Москва будет координировать свои дальнейшие действия в зависимости от реакции на требование о получении этих юридических гарантий.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что намерен провести переговоры с Москвой 12 января.