Мосгорсуд сегодня должен приступить к рассмотрению вопроса о ликвидации правозащитного центра «Мемориал*». Этого требует прокуратура Москвы. Правозащитники претензии отвергают.

Возле здания Московского городского суда уже собралась группа поддержки «Мемориала*». Недалеко от них стоит автозак. Вход в основной корпус, где сегодня пройдет уже второе рассмотрение по существу иска к «Мемориалу*», признанному иноагентом, оцепили судебные приставы и полицейские. Журналистов отказались пустить в зал, отправив в соседнее здание, где специально к сегодняшнему заседанию организовали пресс-центр. Это уже стало традицией: ни представителям СМИ, ни группе поддержки «Мемориала*» очно присутствовать на рассмотрении не разрешают, объясняя запрет ковидом.

Московская прокуратура обвиняет «Мемориал*» в грубом и систематическом нарушении закона об иностранных агентах и оправдании экстремизма. На прошлом заседании в городском суде прокурор сказал, что неправильная маркировка своих публикаций правозащитным центром вызывает депрессию у россиян. Эта фраза уже успела широко распространиться в СМИ.

Накануне Верховный суд России принял решение о ликвидации международного историко-просветительского общества Мемориал*. Его и одноименный правозащитный центр российские власти считают иностранными агентами

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.