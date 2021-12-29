Сильное землетрясение произошло у берегов Крита. Эпицентр располагался к югу от столицы острова, города Ираклиона. Сведений о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Между тем, подземные толчки почувствовали и в некоторых египетских городах, расположенных неподалеку от побережья, -передает агентство Reuters.