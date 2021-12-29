Создатель интернет-сервиса Telegram Павел Дуров, по данным журнала Forbes, возглавил рейтинг самых разбогатевших за этот год россиян. По оценке издания, состояние Дурова выросло почти на 14 миллиардов долларов и превысило 17 миллиардов. Этому способствовало удачное размещение облигаций Telegram на бирже.

На втором месте в этом рейтинге оказалась владелица интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, состояние которой, по оценке Forbes, за этот год выросло почти на 12 миллиардов долларов.

В общей сложности российские миллиардеры смогли в этом году увеличить свои активы более чем на 100 миллиардов.