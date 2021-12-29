Почти сто человек исключили из московского отделения партии «Яблоко», — пишет «Новая газета». Такое решение приняло накануне федеральное бюро этой политической силы, — рассказали в пресс-службе партии. Причинами для исключения стали выдвижение кандидатур на выборах в Мосгордуму против представителей «Яблока» и поддержка на парламентских выборах кандидатов, которые конкурировали с членами партии

Среди исключенных оказались главы муниципальных округов гагаринский и Раменки Елена Русакова и Максим Гонгальский. Сам Гонгальский сказал сегодня в эфире «Эха», что по его данным, накануне из Яблока исключили около 200 человек. Он назвал происходящее в партии массовыми чистками и репрессиями.