Россия планирует в следующем году провести у своих западных границ сразу два крупных учения. В том числе с участием группировки Балтийского флота, – рассказали в командовании Западного военного округа газете «Красная звезда».

Россия планирует новые учения на фоне обострения отношений с США и НАТО. Москва требует от них гарантий безопасности. В свою очередь Запад опасается российской агрессии против Украины. В уходящем году Россия провела маневры совместно с Белоруссией, в которых участвовали около 200 тысяч военнослужащих. Эти учения критиковали в США и странах НАТО.