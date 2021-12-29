Американское командование оставляет в Средиземном море атомный авианосец «Гарри Трумэн»

Ранее планировалось, что он направится на Ближний Восток, однако маршрут изменили из-за ситуации вокруг Украины, — рассказали журналистам в Министерстве обороны США.

Авианосец остается во главе ударной группы в акватории Средиземного моря. Группировка будет находиться между Грецией и Италией. В Пентагоне говорят, что это должно обеспечить поддержку союзниками и партнерами США в регионе.