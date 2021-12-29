Евросоюз и США осудили решение Верховного суда России о закрытии международной организации «Мемориал*». Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель настаивает на необходимости сохранения памяти о политических репрессиях и нарушениях прав человека для развития и прогресса. В МИДе Германии считают случившееся нарушением Москвой международных обязательств. В американском Госдепартаменте призвали российские власти прекратить притеснения правозащитников. Накануне Верховный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры, которая добивалась ликвидации международного историко-просветительского общества. Российские власти считают «Мемориал*» иностранным агентом.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.