Число заразившихся коронавирусом за неделю выросло на 11% — подсчитали в ВОЗ

Число заразившихся коронавирусом за неделю выросло на 11% — подсчитали во Всемирной организации здравоохранения. По их данным, во всем мире с 20 по 26 декабря заболели почти пять миллионов человек. Более 44 тысяч скончались.

Ряд европейских стран также фиксируют резкий рост заболеваемости. Так, в Испании за сутки, по данным властей, заразились почти 100 тысяч человек, в США более 250 тысяч, во Франции около 180 тысяч. Эксперты связывают это с новой мутацией коронавируса, которая получила название омикрон.

В России, по данным Минздрава, эту версию обнаружили лишь у нескольких десятков человек. Московские власти говорят, что в случае роста заболеваемости в столице могут ввести точечные ограничения – этого в интервью телеканалу ТВЦ не исключил мэр Сергей Собянин. Он добавил, что в городе в связи с пандемией работают горячие телефонные линии, специалисты помогают людям, которые находятся на карантине.