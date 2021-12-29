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09:05, 29 декабря 2021

Число заразившихся коронавирусом за неделю выросло на 11% — подсчитали в ВОЗ

Число заразившихся коронавирусом за неделю выросло на 11% — подсчитали во Всемирной организации здравоохранения. По их данным, во всем мире с 20 по 26 декабря заболели почти пять миллионов человек. Более 44 тысяч скончались.

Ряд европейских стран также фиксируют резкий рост заболеваемости. Так, в Испании за сутки, по данным властей, заразились почти 100 тысяч человек, в США более 250 тысяч, во Франции около 180 тысяч. Эксперты связывают это с новой мутацией коронавируса, которая получила название омикрон.

В России, по данным Минздрава, эту версию обнаружили лишь у нескольких десятков человек. Московские власти говорят, что в случае роста заболеваемости в столице могут ввести точечные ограничения – этого в интервью телеканалу ТВЦ не исключил мэр Сергей Собянин. Он добавил, что в городе в связи с пандемией работают горячие телефонные линии, специалисты помогают людям, которые находятся на карантине.


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