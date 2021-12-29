Семь человек задержали в ходе массовой драки в Махачкале

Инцидент произошел на одной из центральных улиц города. Как сообщили интернет-изданию РБК в администрации Махачкалы, один из местных жителей возмутился тем, что ему не дали проехать на машине по дороге, где идут ремонтные работы. Причем власти заранее уведомили горожан, что этот участок проезжей части будет закрыт. В результате завязалась потасовка, к которой присоединились другие местные жители. Вскоре на место прибыли сотрудники полиции. По данным агентства РИА «Дагестан», всего в конфликте приняли участие не менее 40 человек. Судя по кадрам в социальных сетях, силовики валили на землю нарушителей порядка, у многих в руках были автоматы. Очевидцы сообщают, что в какой-то момент были слышны выстрелы. Как позднее пояснили в региональном МВД, это была предупредительная стрельба в воздух, никто не пострадал.

Официальные власти Махачкалы инцидент еще не комментировали, будут ли нарушителей привлекать к ответственности, также пока не известно.