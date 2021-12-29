Глава Конституционного суда России Валерий Зорькин не исключает возвращения в стране смертной казни. В своей новой книге, которая была накануне опубликована на сайте инстанции, Зорькин пишет, что мораторий на высшую меру наказания в свое время был уступкой ценностям, которые несвойственны российскому национальному правосознанию. Зорькин, как обращает внимание газета «Коммерсантъ», считает, что вопрос о применении смертной казни не может быть полностью закрыт, пока существуют умышленные убийства. Впрочем, эксперты считают возвращение подобной меры в России маловероятным, — добавляет издание.