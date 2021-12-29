Иск о ликвидации правозащитного центра «Мемориал» должен рассмотреть сегодня Мосгорсуд

Прокуратура Москвы считает, что организация неоднократно нарушала закон об иностранных агентах, а кроме того, ведомство нашло в ее действиях оправдание экстремизма и терроризма. Правозащитники претензии отвергают. Накануне Верховный суд России принял решение о ликвидации другой структуры «Мемориала*», международного историко-просветительского общества. Генпрокуратура также обвиняла его в неоднократных нарушениях закона об иностранных агентах.

Глава международного Мемориала* Ян Рачинский сказал накануне «Эху», что несмотря на решение Верховного суда они намерены продолжать свою деятельность.

С осуждением решения Верховного суда уже выступили США и европейские страны, они призвали Кремль прекратить давление на правозащитников. Российские власти считают международный «Мемориал*» и правозащитный центр «Мемориал*» иностранными агентами.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом. "Международный Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.