В США скончался бывший лидер демократов в Сенате Гарри Рид. Политик, которому было 82 года, несколько лет боролся с онкологическим заболеванием, — передает телеканал АВС. Рид проработал в Сенате почти 30 лет и ушел оттуда в 2017 году. Как лидер демократического большинства при президенте–демократе Бараке Обаме он способствовал принятию закона о здравоохранении, против которого выступали республиканцы.